بايدن يطالب بتخصيص ميزانية دفاع قيمتها 715 مليار دولار

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطالب الكونغرس بتخصيص ميزانية دفاع قيمتها 715 مليار دولار لعام 2022 لتطوير الأسلحة والبرامج الدفاعية براً وبحراً وجواً.



وقالت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلب من الكونغرس اعتماد 753 مليار دولار لتمويل جهود حماية الأمن القومي، بينها 715 مليار يتم تخصيصها لوزارة الدفاع.



ولفتت المجلة إلى أن ميزانية الدفاع التي يسعى بايدن لاعتمادها من الكونغرس تضع قائمة أولويات، بينها مواجهة الصين وتطوير الأسلحة النووية، وتشمل أيضا تطوير برامج الأسلحة المستقبلية إضافة إلى إتمام برنامج الصواريخ الخارقة وبناء السفن الحربية.