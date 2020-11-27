إحالة 7 سائقي وسائل نقل عامة للقضاء وحرمانهم من مخصصاتهم من مادة المازوت

إحالة 7 سائقي وسائل نقل عامة للقضاء وحرمانهم من مخصصاتهم من مادة المازوت
بمتابعة من محافظ دمشق نفذ أعضاء المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات والنقل وقطاع التموين والتجارة الداخلية جولة تفقدية على عدد من محطات الوقود للتدقيق في آلية عمل تزويد الميكروباصات بمادة المازوت بالسعر المدعوم. وكشفت الجولة عن وجود عدد من سائقي السرافيس يقومون بتعبئة المازوت المدعوم وبيعه في السوق السوداء مستفيدين من فارق السعر الكبير، بدلاً من العمل في خدمة نقل الركاب على الخطوط المخصصة لهم.
وأكد مازن الدباس تنظيم 7 ضبوط بحق السائقين، وإحالتهم إلى القضاء المختص، وإيقاف مخصصاتهم ، كما تم سحب أربع بطاقات شهرية لأربعة وسائل نقل (سرافيس ) مخالفة ليصار إلى حرمانهم من مخصصاتهم.
وكانت محافظة دمشق وزعت بطاقة شهرية على وسائل النقل العامة (السرافيس والباصات) لتتمكن من التزود بالمحروقات بالسعر المدعوم، حيث تتضمن البطاقة رقم المركبة ونوعها واسم مالكها وخط سيرها والكمية المخصصة لها وجدول يومي للتعبئة ورقم العداد.
وتهيب محافظة دمشق بالأخوة السائقين الالتزام بعملهم الأساسي في نقل الركاب، وعدم الانجرار وراء فرص الربح السريع من خلال المتاجرة بمخصصاتهم من مادة المازوت، ما سيعرضهم للملاحقة القانونية، وإيقاف تزويد وسيلة النقل من مادة المازوت المدعوم.