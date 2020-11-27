إحالة 7 سائقي وسائل نقل عامة للقضاء وحرمانهم من مخصصاتهم من مادة المازوت

بمتابعة من محافظ دمشق نفذ أعضاء المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات والنقل وقطاع التموين والتجارة الداخلية جولة تفقدية على عدد من محطات الوقود للتدقيق في آلية عمل تزويد الميكروباصات بمادة المازوت بالسعر المدعوم. وكشفت الجولة عن وجود عدد من سائقي السرافيس يقومون بتعبئة المازوت المدعوم وبيعه في السوق السوداء مستفيدين من فارق السعر الكبير، بدلاً من العمل في خدمة نقل الركاب على الخطوط المخصصة لهم.

وأكد مازن الدباس تنظيم 7 ضبوط بحق السائقين، وإحالتهم إلى القضاء المختص، وإيقاف مخصصاتهم ، كما تم سحب أربع بطاقات شهرية لأربعة وسائل نقل (سرافيس ) مخالفة ليصار إلى حرمانهم من مخصصاتهم.

وكانت محافظة دمشق وزعت بطاقة شهرية على وسائل النقل العامة (السرافيس والباصات) لتتمكن من التزود بالمحروقات بالسعر المدعوم، حيث تتضمن البطاقة رقم المركبة ونوعها واسم مالكها وخط سيرها والكمية المخصصة لها وجدول يومي للتعبئة ورقم العداد.

وتهيب محافظة دمشق بالأخوة السائقين الالتزام بعملهم الأساسي في نقل الركاب، وعدم الانجرار وراء فرص الربح السريع من خلال المتاجرة بمخصصاتهم من مادة المازوت، ما سيعرضهم للملاحقة القانونية، وإيقاف تزويد وسيلة النقل من مادة المازوت المدعوم.