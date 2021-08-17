الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران طوّرت عملها على اليورانيوم المخصب

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير قدمته إلى الدول الأعضاء أن إيران أحرزت تقدماً في عملها على اليورانيوم المخصب، برغم التحذيرات الغربية من أن مثل هذا العمل يهدد المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.



وجاء في التقرير أنه «في 14 آب 2021، تحققت الوكالة من أن إيران استخدمت 257 غرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20٪ من اليورانيوم -235 على شكل UF4 (رباعي فلوريد اليورانيوم) لإنتاج 200 غرام من معدن اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20٪ من اليورانيوم».



وأضاف التقرير إن «هذه هي الخطوة الثالثة من أصل 4 خطوات من جانب إيران، وتشمل الخطة الرابعة إنتاج لوحة وقود المفاعل».



وقد أثار عمل إيران في مجال معدن اليورانيوم المخصب غضب القوى الثلاث الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة لأن هذه التكنولوجيا، ومعرفتها بكيفية إنتاجها، يمكن استخدامها لصنع قنبلة نووية. لكن إيران تصرّ على أن أهدافها سلمية تماماً وأنها تطور نوعاً جديداً من وقود المفاعلات.