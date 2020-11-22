الكيان الإسرائيلي يشن عدة غارات جوية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد ادعاءها بإطلاق صاروخ من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.



حيث أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعاً يتبع للفصائل الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة ثلاث مرات متتالية بعدد من الصواريخ.



وأضافت الوكالة أن الطائرات قصفت بفارق زمني قصير موقعاً للفصائل بخان يونس وآخر برفح جنوب قطاع غزة، وجاء ذلك بالتوازي مع استهدف طيران الاحتلال نقط رصد شرق مدينة غزة ولم يبلغ عن وقوع إ أضراراً مادية بالمواقع المستهدفة.



ومساء أمس، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط قذيفة أطلقت من غزة، في منطقة مفتوحة قرب عسقلان، بينما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنها سقطت على مخزن لأحد المصانع، ما تسبب بأضرار في المكان.



ومع سماع دوي صافرات الإنذار في المدينة، ذكر الإعلام العبري أنه تم تشغيل منظومة القبة الحديدية، قبل أن ينفي جيش الاحتلال الإسرائيلي ذلك.



ولم تعلن أي من الفصائل في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، وكانت آخر مرة نشبت فيها حرب فعلية بين الكيان الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في عام 2014 في حين تم تبادل إطلاق النار عدة مرات بعد ذلك.