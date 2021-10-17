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الكشف عن طرق طبيعية تحميك من ظاهرة الشيب المبكر

يعاني كثير من الرجال من ظاهرة الشيب المبكر، حيث تعتبر هذه الظاهرة مرتبطة بالتقدم في العمر عند الكثيرين.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن أبرز النصائح لتجنّب الإصابة بالشيب المبكر وأبرزها:

الابتعاد عن التلوث

يمثل التلوث أحد أهم الأسباب التي يمكن أن تسبب الشيب، حيث يجعل بصيلات الشعر ضعيفة وغير قادرة على إفراز اللون الأسود للشعر.

تجنب الإجهاد والتوتر

يمكن أن يكون الشيب المبكر للشعر ناتجا عن ارتفاع ضغط الدم والتوتر والقلق. الشعر الذي يتساقط بسبب الأسباب المذكورة أعلاه يمكن أن ينمو مرة أخرى بلون أبيض.

الإقلاع عن التدخين

كشفت دراسات طبية عن علاقة وثيقة بين شيب الشعر والتدخين لجميع الفئات العمرية، حيث أظهرت بعض الدراسات بأن المدخنين أكثر عرضة بـ 2.5 مرة لبدء ظهور الشعر الرمادي قبل سن الـ30، مقارنة بغير المدخنين، لذا يُنصح بالإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن الأماكن التي تعج بالمدخنين.

النظام الغذائي الصحي

قلة الفيتامينات في الجسم وضعف في عناصر الحديد والزنك، يمكن أن يسبب شيب الشعر وتساقطه. كما يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات النحاس إلى ظهور الشيب المبكر. من ناحية أخرى، قد تسهم الأطعمة المعبأة أو المكررة أو المصنعة في زيادة الشيب.

تجنب منتجات الشعر الكيميائية

يمكن أن تسهم صبغات الشعر الكيميائيّة والشامبو في ظهور الشيب المبكر، حيث تحتوي العديد من هذه المنتجات على مكونات ضارة تقلل من صبغة الميلانين. يعتبر بيروكسيد الهيدروجين، الذي يستخدم في العديد من صبغات الشعر، إحدى هذه المواد الكيميائية الضارة. من خلال التشخيص والعلاج الصحيح، يمكن إيقاف تحول الشعر للون الأبيض، وعكس مساره في بعض الحالات.

غسل الشعر بالماء النظيف

يمكن أن يُضعف الماء الملوث الجذور ويمكن أن يضر بشعرنا، حيث يرطب الماء النظيف أجسامنا وينظم الدورة الدموية لدينا ويزيت بصيلات الشعر. فالماء هو المصدر الرئيس للمعادن التي تعتبر أهم العناصر الغذائية للشعر. 