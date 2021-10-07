الكرملين: لقاء بوتين ورئيسي قبل نهاية العام

رجح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن يعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي قبل نهاية العام الجاري.



ورداً على سؤال للصحفيين بشأن احتمال عقد مثل هذا الاجتماع قبل نهاية العام قال بيسكوف وفق ما نقلت وكالة تاس.. لا يمكن استبعاد ذلك بالطبع.. مضيفاً.. “يتم العمل في هذا المجال لكن الموعد المحدد يعتمد على الوضع الوبائي لكورونا”.



وأشار بيسكوف إلى أن هناك تفاهما لدى الجانبين لضرورة عقد مثل هذا اللقاء والاستعدادات جارية لذلك مبيناً أنه سيتم من خلال القنوات الدبلوماسية تحديد الموعد الدقيق لذلك مع الأخذ بالاعتبار كيفية تطور الوضع الوبائي.



وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف “إن طهران تأمل بعقد لقاء بين رئيسي روسيا وإيران في المستقبل القريب”.