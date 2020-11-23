القوات المسلحة اليمنية تستهدف شركة أرامكو بصاروخ مجنح جديد

استهدفت القوات المسلحة اليمنية، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، شركة أرامكو في السعودية بصاروخ مجنح.



ونشر الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تغريدة على موقع “تويتر”، قال فيها: “بعون الله وتأييده تمكنت القوة الصاروخية من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2، والذي دخل الخدمة مؤخراً بعد تجارب عملاتية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد”.

وأضاف: “كانت الإصابة دقيقة جداً وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف”، لافتاً إلى أن “هذه العملية النوعية تأتي رداً على استمرار الحصار والعدوان، وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي”.



وتابع سريع: “ننصح المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية بالابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف.. إن عملياتنا مستمرة”.



وكان المسؤول العسكري اليمني، قد توعد السعودية في 11 تشرين الثاني الجاري بـ “خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة رداً على استمرار إغلاق المطارات والموانئ”.



يذكر أن الهجوم الأضخم الذي شنته القوات المسلحة اليمنية، على منشآت أرامكو، كان قد نُفذ يوم السبت الموافق لـ 14 أيلول من عام 2019 الفائت، حيث استهدف هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية ما أثر على إنتاج السعودية بصورة كبيرة وقتها.



يشار إلى أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.





