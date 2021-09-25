القوات الأمنية العراقية تطلق عملية في صلاح الدين لملاحقة فلول "داعش"

أطلقت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين في قوات الحـشد الشعــبي والقوات الأمنية العراقية، أمس الجمعة، عمليةً أمنيةً لملاحقة فلول تنظيم "داعش" في سلسلة جبال مكحول، وأعلنت عن تدمير عدة مضافات وأنفاق للإرهابين.



وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيانٍ لها أنَّ "العملية انطلقت بمشاركة اللواء 51 بالحشد الشعبي، وقيادة عمليات صلاح الدين للجيش، وطيران الجيش، وفوج swat شرطة صلاح الدين، ومكافحة المتفجرات للواء 31 بالحشد".



وأضاف البيان أن "العملية تهدف لتفتيش المناطق والجزرات الواقعة على سلسلة جبال مكحول، والمحاذية لنهر دجلة، وتأمينها من تسلل عناصر داعش لاستهداف المدن الآمنة".



كما أشار البيان إلى أنَّ "العملية أسفرت عن تدمير عدة مضافات وأنفاق للإرهابيين، كانوا يستخدمونها للاختفاء والتنقل في عملياتهم الإجرامية".



وأمس أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على 3 أشخاص قالت إنهم يقومون بجمع معلومات عن كمائن ودوريات ونقاط للجيش في مدينة كركوك. وذكرت الخلية في بيان أنّ "العملية تمت في قرية الخازر في منطقة الزاب بالتعاون مع استخبارات كركوك".