«قسد» - «النصرة»: مَن حضَر السوق... نسِي العداء!
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) بإطلاق نار في البصيرة بريف دير الزور
المقداد والصفدي يبحثان زيادة التعاون وضمان أمن الحدود
تركيا تدفع الآلاف من جنودها لصدّ أي هجوم للجيش السوري لتحرير إدلب
بوتين والأسد وقمة التحضير لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري‏
حاكم مصرف سورية المركزي : لا عقوبة لحيازة الدولار وقرارات جديدة ستصدر قريباً
26 اعتداء جديد للمجموعات الإرهابية على المحافظات السورية
إصابة مدني برصاص ميليشيات " قسد" في دير الزور
مقتل شخصين بتفجير قنبلة يدوية أمام القصر العدلي
المقداد: على تركيا إنهاء احتلالها لأراضٍ سورية فوراً
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات بين البلدين
سقوط طائرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية
حول حملة التبشير بالدين الإبراهيمي الجديد في الشرق الأوسط
هل تتمدد تسوية درعا انسحاباً تركياً من الشمال السوري؟
الأردن ــ سوريا: أهلاً بالانفتاح!

القوات الأمنية العراقية تطلق عملية في صلاح الدين لملاحقة فلول "داعش"

أطلقت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين في قوات الحـشد الشعــبي والقوات الأمنية العراقية، أمس الجمعة، عمليةً أمنيةً لملاحقة فلول تنظيم "داعش" في سلسلة جبال مكحول، وأعلنت عن تدمير عدة مضافات وأنفاق للإرهابين.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيانٍ لها أنَّ "العملية انطلقت بمشاركة اللواء 51 بالحشد الشعبي، وقيادة عمليات صلاح الدين للجيش، وطيران الجيش، وفوج swat شرطة صلاح الدين، ومكافحة المتفجرات للواء 31 بالحشد".

وأضاف البيان أن "العملية تهدف لتفتيش المناطق والجزرات الواقعة على سلسلة جبال مكحول، والمحاذية لنهر دجلة، وتأمينها من تسلل عناصر داعش لاستهداف المدن الآمنة".

كما أشار البيان إلى أنَّ "العملية أسفرت عن تدمير عدة مضافات وأنفاق للإرهابيين، كانوا يستخدمونها للاختفاء والتنقل في عملياتهم الإجرامية".

وأمس أعلنت خلية  الإعلام الأمني إلقاء القبض على 3 أشخاص قالت إنهم يقومون بجمع معلومات عن كمائن ودوريات ونقاط للجيش  في مدينة كركوك. وذكرت الخلية  في بيان أنّ "العملية تمت في قرية الخازر في منطقة الزاب بالتعاون مع استخبارات  كركوك". 