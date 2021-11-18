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القبض على شخصين يمتهنان سرقة الجوالات من داخل السيارات في صحنايا

تمكنت شرطة ناحية صحنايا من إلقاء القبض على شخصين من ممتهني سرقة الأجهزة الخليوية من داخل السيارات، وهما المدعوان (شاهر . م) و(عبد الرحمن. م) ، تم مصادرة موس كباس ومبالغ مالية مسروقة منهما

وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة الأجهزة الخليوية من داخل السيارات بمغافلة أصحابها، حيث يستغلان لحظة نزول أصحاب تلك السيارات إلى المحلات لشراء حاجياتهم فيقومان بسرقة محتوياتها وبالأخص الأجهزة الخليوية، وبتدقيق أوضاعهما عثر بحقهما على عدة إذاعات بحث بجرم السرقة والطعن.

تم استرداد عدة أجهزة خليوية وسلمت إلى أصحابها أصولاً، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص