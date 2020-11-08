تركيا تُخلي نقطة مراقبة ثالثة في ريف إدلب
ميليشيا “قسد” بمساندة مروحيات للاحتلال الأمريكي تشن حملة مداهمات واعتقالات شرقي الفرات
وسائل إعلام أميركية: فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
الاحتلال التركي يقصف قرى في ريف الرقة ومسلحوه يمنعون الفلاحين من العمل بأراضيهم في الحسكة
القبائل العربية تنتفض بوجه قسد شرقي سوريا
الدفاع الروسية: الطيران السوري والروسي لا يستهدفان أهدافاً مدنية في إدلب
نصف حياة
مواجهة أمريكية روسية حول مؤتمر اللاجئين السوريين
“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن يختطف العديد من الشبان شرقي الفرات السوري
الحكومة تطالب وزاراتها بتأمين احتياطي من المواد والسلع للمواطن لثلاثة أشهر قادمة
الرئيس الأسد والسيدة أسماء في زيارة لمعرض منتجين 20-20 في التكية السليمانية بدمشق
الإفراج عن 62 موقوفاً في درعا على خلفية الأحداث بالمحافظة
الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة شير مغار العسكرية غرب حماة
مركز المصالحة الروسي: المسلحون في إدلب يستعدون لهجوم بالطائرات المسيرة
انفجار صهاريج وقود في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي تركيا شرق حلب

العلماء يكشفون عن وجود عضو في الجسم لا يمكن أن يدخله فيروس كورونا

أكد علماء من جامعة واشنطن في سانت لويس، أنه هناك عضو في الجسم لا يخترقه فيروس كورونا وهو قرنية العين، لأن طبيعة هذا العضو تمنع فيروس كورونا من التكاثر.

وأجرى فريق من الباحثين تجارب على قرنيات 25 شخصاً متبرعاً، إضافة إلى قرنيات الفئران، حيث قاموا بتعريضها لثلاثة فيروسات وهي كورونا وفيروس زيكا وفيروس الهربس البسيط، وفقاً لما نشرته مجلة ” Cell Reports” العلمية.

وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الباحثون بعد شرح ما الذي يحدد بالضبط الاختلافات بين هذه الأمراض، وما الذي يجعل من القرنية مقاومة لفيروس كورونا.

كما يحث العلماء على عدم التخلي عن استخدام نظارات السلامة من قبل العاملين في المجال الطبي عند العمل مع مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى يتم التأكد من أن الفيروس لا يمكن أن يدخل جسم الإنسان من خلال العين.

 



المصدر: مجلة “Cell Reports” العلمية