العلماء يكشفون عن وجود عضو في الجسم لا يمكن أن يدخله فيروس كورونا

أكد علماء من جامعة واشنطن في سانت لويس، أنه هناك عضو في الجسم لا يخترقه فيروس كورونا وهو قرنية العين، لأن طبيعة هذا العضو تمنع فيروس كورونا من التكاثر.



وأجرى فريق من الباحثين تجارب على قرنيات 25 شخصاً متبرعاً، إضافة إلى قرنيات الفئران، حيث قاموا بتعريضها لثلاثة فيروسات وهي كورونا وفيروس زيكا وفيروس الهربس البسيط، وفقاً لما نشرته مجلة ” Cell Reports” العلمية.



وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الباحثون بعد شرح ما الذي يحدد بالضبط الاختلافات بين هذه الأمراض، وما الذي يجعل من القرنية مقاومة لفيروس كورونا.



كما يحث العلماء على عدم التخلي عن استخدام نظارات السلامة من قبل العاملين في المجال الطبي عند العمل مع مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى يتم التأكد من أن الفيروس لا يمكن أن يدخل جسم الإنسان من خلال العين.





المصدر: مجلة “Cell Reports” العلمية