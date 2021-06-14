العدو “الإسرائيلي” يخطط لإقامة 543 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أعلنت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” مخططاً استيطانياً جديداُ لإقامة /543/ وحدة استيطانية في قرية جالود جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية .



وأفاد مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة الغربية، “غسان دغلس”، بحسب وكالة “معا” الفلسطينية، أن “المخطط الجديد يهدف إلى توسعة مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في القرية ويهدد بالاستيلاء على /400/ دونم”.



يذكر أن سلطات الاحتلال تصعد بشكل مستمر من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه .