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العثور على رجل مقتول في شقة مهجورة بحمص

كشف قائد الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل عن العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر (محمد ، ك ) مقتولاً بطعن آلة حادة بالرقبة منذ أكثر من 10 أيام ، و ذلك في أحد طوابق الشقق المهجورة في حي البياضه .

و أشار إلى أن عناصر الدفاع المدني قاموا بنقل الجثة إلى مشفى الباسل بالزهراء بعد أن تم التعرف عليها من قبل أهل الضحية الذين اكدوا تغيبه عن المنزل منذ حوالي ما يزيد على 10 أيام .

و أكد عاقل إن الجهات المختصة بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة و التعرف على هوية القاتل .

 


الوطن