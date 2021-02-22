السورية للتجارة تضع خطة لتسليم المخصصات لمن لم تصله رسالة “الذكية” السابقة

اشتكى عدد من السوريين عدم استلامهم مخصصاتهم من المواد التموينية لشهري كانون الأول والثاني السابقين، عبر البطاقة الذكية، بعد إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توقف توزيع المخصصات للشهرين الفائتين وعدم تعويضهم.



بدوره، صرح معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة إلياس ماشطة بأن هناك نسبة قليلة من المواطنين لم يأخذوا مخصصاتهم عبر البطاقة الذكية نتيجة عدم استلامهم الرسائل خلال الدفعة الماضية، مؤكداً أنه في صدد وضع خطة لتسليمهم المخصصات خلال مدة أقصاها نهاية الدفعة الحالية.



وتابع ماشطة في حديثه لأحد المواقع المحلية، “شركات المحمول تستمر بإرسال الرسالة حتى تصل ومن الممكن أن تصل الرسالة مُتأخرة لأسباب عدة منها، تأخير في الشبكة أو أن يكون هاتف المواطن مغلق أو خارج التغطية، وإذا كان الإشكال الحاصل في الدفعة الحالية فما على المواطن الذي لم يتمكن من الاستلام إلا إعادة طلب دور جديد”.



وفعلت السورية للتجارة دور الدفعة الجديدة من المواد التموينية لـ 3 أشهر عوضاً عن شهرين بداعي إعطاء مساحة من الوقت كافية لتغطية جميع المتقدمين.





