الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "دعم بلاده لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استناداً إلى حلّ الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة".



وأكّد السيسي خلال اللقاء على "أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إلى جانب ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة".



وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في البيان الرسمي أن "المباحثات الثنائية بين الجانبين المصري والإسرائيلي تمّ خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".



وكشفت الرئاسة المصرية في وقت سابق اليوم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.



وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بينيت في شرم الشيخ، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ 10 سنوات.



وقال المتحدث باسمها، بسام راضي، إنه "من المنتظر أن يتناول اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".





وفي آب/أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له إنه "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل".



وأكّد أن "الوزير كامل وجّه دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة".



ومنذ عام 1979، ترتبط مصر باتفاق "كامب ديفيد" مع "إسرائيل"، وغالباً ما تقوم بوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.