الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
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الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر

الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر

أبرق الرئيس  الأسد إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون معزيا بضحايا الحرائق التي تشهدها بلاده ومعلنا التضامن معها.

وقالت الرئاسة السورية إن الأسد و”تضامنا مع الجزائر الشقيقة التي تتعرض لحرائق أودت بحياة العشرات من الضحايا” أرسل لتبون برقية أعرب فيها عن الشعور بالألم “للمصاب الجلل الذي حل بالجزائر الشقيقة نتيجة الحرائق التي اندلعت في ولاية “تيزي وزو” وأودت بالعديد من الضحايا من مدنيين وعسكريين”.

وأضاف الأسد أن سوريا “تشارككم مشاعر الحزن والألم” وتقدم إلى الجزائريين وإلى أسر الضحايا بأحر التعازي القلبية.

وتمنى الأسد الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يجنب الجزائر كل مكروه وأذى.