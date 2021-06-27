الدفاع الأفغانية: مقتل 46 مسلحا من "طالبان" في معارك بمقاطعة تخار

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 46 مسلحا من حركة "طالبان" قتلوا وأصيب 25 آخرون في معارك بمقاطعة تخار شمالي البلاد اليوم السبت.



وأضافت الوزارة في بيان أن الاشتباكات حدثت عندما استهدفت قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية مدعومة بقوى الانتفاضة العامة المحلية والقوات الجوية الأفغانية، موكبا لحركة "طالبان" وتجمعات مسلحين في ناحيتي داشد قلعة ورستاق صباح اليوم.



وأشار البيان إلى أن هناك ثمانية أعضاء بارزين من حركة طالبان بين من فقدوا حياتهم في هذه المعارك، ولم يذكر ما إذا كانت هناك خسائر في جانب قوات الأمن.



وأصبحت المقاطعات الواقعة شمالي أفغانستان مسرحا للاشتباكات والمعارك الكثيفة خلال الأسابيع الماضية، حيث واصل مسلحو الحركة القتال ضد قوات الحكومة وسيطروا على مناطق عديدة، معظمها في المنطقة الشمالية للبلاد.



المصدر: وكالات