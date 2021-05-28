الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير فرنسا لـ«توبيخه»

استدعت الخارجية الإسرائيلية، أمس سفير باريس لدى تل أبيب، بهدف «توبيخه»، كردة فعل على تصريح لوزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، حذّر فيه من احتمال أن تتحول إسرائيل إلى «دولة فصل عنصري»، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، من ضمنها صحيفة «معاريف».



ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، قوله: «تصريح وزير الخارجية الفرنسي غير مقبول بتاتاً»، لافتاً إلى أن إسرائيل «تنتظر من مسؤولي الدول الصديقة عدم التعبير بشكل غير مسؤول، ومناهض لتل أبيب».



من جهته، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان أمس، تصريح لودريان، واصفاً إياه بـ«الادّعاء الوقح والكاذب، والذي لا أساس له».



أما تصريحات لودريان المعنية، فوردت خلال تصريح متلفز لقناة «فرنس 24»، حول «صدامات دموية وقعت في المدن المختلطة داخل إسرائيل، بين سكانها الفلسطينيين واليهود». وأضاف: «هذه المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، ما يُظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين، ستتوفر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة».