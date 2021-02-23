الحرارة حول معدلاتها في سوريا وتحذيرات من حدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سوريا ستستمر بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الجنوبية.



وحذرت الأرصاد الجوية من حدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لتثير الغبار في تلك المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وكانت صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، قد ذكرت أن سوريا وشرق المتوسط سيبقيان تحت تأثير بقايا الكتلة القطبية شديدة البرودة وذلك حتى نهاية شهر شباط الجاري، وبالتالي تبقى الأجواء باردة مستقرة نهاراً، وشديدة البرودة ليلاً.



وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن تأثر سوريا بالمنخفضات الجوية مستمر، ومنها القطبي شديد البرودة وذلك حتى 15 آذار المقبل على الأقل، وقد تطول الفترة أكثر من ذلك، حسب “هوى الشام”.