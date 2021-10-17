إرهابيون يفجرون عبوة ناسفة بسيارة عضو لجنة مصالحة بالقنيطرة
الجيش يقوم بعمليات تمشيط وتفتيش في بلدة الجيزة بريف درعا
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا
مقتل قياديَّيْن من هيئة تحرير الشام في قصف للجيش السوري على سرمدا
استشهاد الأسير السوري المحرر مدحت الصالح بعد استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي
ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات بريفي دمشق والقنيطرة
ما بين إقالات وتحقيقات.. تصاعد الأزمة داخل جماعة الإخوان المسلمين بمصر
الأمن الثقافي الوطني وتأمين المجتمعات العربية
حميميم: لهذا لم تستخدم سوريا دفاعاتها الجوية لصد العدوان الإسرائيلي على تدمر
عدوان إسرائيلي متجدّد على التنف
بوتين: مسلحون من سوريا والعراق بدؤوا بالدخول إلى أفغانستان
ريف درعا الشرقي: الجيزة والمتاعية ضمن التسوية ومحجة والمسيفرة الوجهة التالية
8 اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إدارة “فيسبوك” تمنع الترويج لأسماء مجموعات وشخصيات معارضة سورية
إيران تتوعد بـ"رد قاس" على غارة إسرائيلية وسط سوريا

الجيش يقوم بعمليات تمشيط وتفتيش في بلدة الجيزة بريف درعا

دخلت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم إلى بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي بعد تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية فيها تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة وباشرت عمليات التمشيط والتفتيش في البلدة.


وبدأت “وحدات من الجيش منذ صباح اليوم عمليات تمشيط وتفتيش داخل بلدة الجيزة ومحيطها ورفع المخلفات الخطيرة وذلك حفاظا على حياة المدنيين وتمهيدا لعودة الجهات الخدمية وممارسة عملها ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

وعززت وحدات من الجيش خلال الأسابيع الماضية مواقعها في العديد من مدن وبلدات وقرى ريف درعا التي تمت فيها عمليات تسوية شملت أعدادا كبيرة من المطلوبين وفقاً للاتفاق الذي طرحته الدولة السورية في شهر آب الماضي وبدأ العمل فيه انطلاقاً من حي درعا البلد في مدينة درعا.