الجيش الجزائري يتوعّد الأطراف «المتعطّشة للسلطة»

حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، أمس، أطرافاً «مريضة ومتعطشة للسلطة»، مضيفاً إن القوات المسلحة ستردّ بطريقة «قاسية وحاسمة».



جاء ذلك في كلمة ألقاها شنقريحة خلال زيارة عمل وتفقّد إلى الناحية العسكرية الرابعة بمدينة ورقلة.



كما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن «الجزائر لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها. من هنا، فإننا نحذر أشد التحذير هذه الأطراف وكل من تسوّل له نفسه المريضة، والمتعطشة للسلطة، من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلامتها الترابية».



وأضاف البيان: «ليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسياً وحاسماً، وأن الجزائر القوية بجيشها الباسل، وشعبها الثائر المكافح عبر العصور، والراسخة بتاريخها المجيد، هي أشرف من أن ينال منها بعض المعتوهين والمتهورين».



كما لفت إلى أن «الجزائر سعت ولا تزال تسعى، انطلاقاً من مكانتها كدولة محورية في المنطقة، إلى دعم جميع المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار».