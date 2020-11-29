الجو معتدل والحرارة قريبة من معدلاتها

يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام معتدلاً نهاراً وبارداً ليلاً خاصة في المناطق الجبلية مع تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، ويطرأ ارتفاع تدريجي خلال الأيام القادمة لتصبح قريبة من معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء درجة الحرارة الصغرى متدنية فوق أغلب المناطق وخاصة الجبلية.



الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول لتصبح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفية والمعتدلة تنشط أحياناً.



وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصبح الباكر خاصة في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، ومن من برودة الطقس ليلاً خاصة في المناطق الجبلية.