270 عائلة سورية غادرت خشية الأعمال الانتقامية في بشرّي اللبنانية
جولة جديدة من المفاوضات السورية تنطلق الإثنين في جنيف
إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي لريفي الرقة والحسكة
“نيويورك تايمز”: “إسرائيل” وراء عملية اغتيال العالم الإيراني
الخارجية تطالب لبنان بحماية اللاجئين السوريين وعدم استغلال حادثة "بشري"
اغتيال العالم النووي الايراني "الشهيد محسن فخري زاده"
إخلاء رابع نقطة مراقبة تركية شرقي سراقب
ريف حلب.. الاحتلال التركي يسمح للفلاحين بقطاف أشجار الزيتون بشروط وإلا قطعها
مسلحو الاحتلال التركي يحرقون عدداً من المنازل في ريف الحسكة
إيطاليا تدعم العملية السياسية في سوريا
الجعفري: الشعب السوري وحده صاحب الحق الحصري في صنع مستقبله
بيان مشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية بخصوص مؤتمر اللاجئين
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سورية
بعد إدلب.. تركيا تتحضر لإخلاء قاعدة في ريف حلب الغربي
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق هو الثاني خلال أسبوع

الجو معتدل والحرارة قريبة من معدلاتها

يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام معتدلاً نهاراً وبارداً ليلاً خاصة في المناطق الجبلية مع تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر، ويطرأ ارتفاع تدريجي خلال الأيام القادمة لتصبح قريبة من معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء درجة الحرارة الصغرى متدنية فوق أغلب المناطق وخاصة الجبلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول لتصبح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفية والمعتدلة تنشط أحياناً.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصبح الباكر خاصة في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، ومن من برودة الطقس ليلاً خاصة في المناطق الجبلية.