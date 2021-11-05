الرئيس الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني: سورية حريصة على تطوير العلاقة بين البلدين
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الحسكة
تغييرات ستطال قيادات في "قسد" تمهيداً لمرحلة جديدة
(الخوذ البيضاء) تعد لاستفزازات في إدلب
الخارجية الكازاخية تعلن موعد جولة جديدة من محادثات أستانا
روايتان لعملية التحالف الدولي ضد مجموعة من "الدواعش" شمال شرقي سوريا
الزامل يلتقي السفير الروسي بدمشق
سوريا: بوادر حرب في الشمال والأكراد مستعدّون للتعاون مع دمشق
عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف إحدى النقاط بريف دمشق
سوريا تودع صوتها التاريخي
الاحتلال التركي ومرتزقته يستولون على محصول الزيتون ويقطعون عشرات الأشجار في عفرين
مئات الملايين تتم سرقتها شهريا .. كيف تتم عملية تأمين “البنزين الحر” ؟
لأول مرة مناورات روسية مع الجيش السوري في تل تمر..ما أهميتها؟
رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي
مصدر: تركيا قد تطلق اليوم الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا

الجمعية الحرفية لصناعة الألبان : التسعيرة الجديدة خفضت أرباحنا

أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" عبد الرحمن الصعيدي أنه من المفترض صدور نشرة أسعار جديدة غداً، متوقعاً أن يُسعّر فيها كيلو اللبن الرائب (علبة من دون غطاء) بـ1,200 ليرة، وكيلو اللبن المصفى 7,500 ليرة، وكيلو الجبنة البلدية 10 آلاف ليرة.

وبيّن الصعيدي  أن "أرباح حرفيي الألبان والأجبان ستكون بالحدود الأدنى وفقاً للنشرة التي ستصدر لكنها مقبولة، وسيحصل الحرفي على نسبة أرباح تقارب 4% بدلاً من 12% التي كان يحصل عليها".

وأشار الصعيدي إلى أن الحليب خلال الأسبوعين الماضيين كان يرتفع يومياً 50 ليرة، نتيجة عدم توافر الحليب المجفف بالشكل الكافي وقلة مستورديه، أما منذ بداية الأسبوع الجاري فهناك استقرار بسعر الحليب . 