الجمعية الحرفية لصناعة الألبان : التسعيرة الجديدة خفضت أرباحنا

أكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" عبد الرحمن الصعيدي أنه من المفترض صدور نشرة أسعار جديدة غداً، متوقعاً أن يُسعّر فيها كيلو اللبن الرائب (علبة من دون غطاء) بـ1,200 ليرة، وكيلو اللبن المصفى 7,500 ليرة، وكيلو الجبنة البلدية 10 آلاف ليرة.



وبيّن الصعيدي أن "أرباح حرفيي الألبان والأجبان ستكون بالحدود الأدنى وفقاً للنشرة التي ستصدر لكنها مقبولة، وسيحصل الحرفي على نسبة أرباح تقارب 4% بدلاً من 12% التي كان يحصل عليها".



وأشار الصعيدي إلى أن الحليب خلال الأسبوعين الماضيين كان يرتفع يومياً 50 ليرة، نتيجة عدم توافر الحليب المجفف بالشكل الكافي وقلة مستورديه، أما منذ بداية الأسبوع الجاري فهناك استقرار بسعر الحليب .