الجمرة الثالثة سقطت اليوم فهل سنشعر بالدفء؟

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سوريا ستوالي ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم السبت، سيكون صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ويكون ليلاً مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق، فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



من جانبها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، ذكرت أن سوريا ستشهد أجواء مستقرة مع ارتفاع عام بدرجات الحرارة حتى ليل يوم غد، مضيفة أن هناك حالة عدم استقرار متوقعة يومي 8 و9 آذار الجاري، متوسطة الفعالية ومن المتوقع أن تؤثر فقط على المناطق الساحلية والشمالية، والشمالية الشرقية من سوريا بزخات مطر على فترات.



وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن البلاد قد تتأثر بالفترة ما بين 11 و12 آذار، بمنخفض جوي، حسب “هوى الشام”.



يذكر أن اليوم هو موعد سقوط الجمرة الثالثة، وهي “جمرة الأرض” حيث يشعر الناس بدفء الأرض، فحسب المتوارث، الجمرة الأولى “جمرة الهواء” تسقط في 20 شباط، والجمرة الثانية “جمرة الماء” تسقط في 27 شباط والجمرة الثالثة تسقط في 6 آذار.



