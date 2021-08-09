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الجزائر تتّجه نحو «الخصخصة» في البنوك والشركات الحكومية

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، أمر حكومته، اليوم، ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في إطار إصلاحات اقتصادية كما وصفت.

وقالت الرئاسة في بيان بعد اجتماع للحكومة رأسه تبون، اليوم، إن الخطة تستهدف «إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري».
ولم يُقدّم تبون تفاصيل عن عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها.
ولدى الجزائر ستة بنوك حكومية، تحوز نحو 95 في المئة من مجمل الأصول المصرفية.
وهذه هي أول مرة يتحدث فيها تبون عن خطوات ملموسة يتعيّن على الحكومة اتخاذها، بعدما وعد في ما مضى بإصلاح الاقتصاد، لكن دون الخوض في التفاصيل.
وتستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يمثّلان 60 في المئة من ميزانية الجزائر و94 في المئة من مجمل إيرادات صادراتها.
وحالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، وخاصة من الشركات الأجنبية، دون أن تتمكّن الجزائر من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود.