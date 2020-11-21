التحالف السعودي يتسبب في أكبر مأساة إنسانية في العالم لأطفال اليمن

بالتزامن مع الحرب التي يشهدها اليمن منذ سنوات، أعلنت وزارة الصحة اليمنية، أن “التحالف العربي” بقيادة السعودية، تسبب في أكبر مأساة إنسانية في العالم لأطفال اليمن.





ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن وزارة الصحة أصدرت بياناً بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، أكدت فيه أن 2643 طفلاً قضوا بقصف الطيران السعودي المباشر، فضلاً عن وجود 4205 جريح، لافتة إلى أن هذا “شاهد على إجرام وخبث العدو”.





وأضاف البيان المذكور: إن “الحصار الخانق على اليمن يودي بحياة مئات الآلاف من الأطفال.. وهناك الملايين منهم ينتظرون المصير نفسه”.





ولفت بيان الصحة اليمنية، إلى أن عدد الأطفال دون الخامسة من العمر المصابون بسوء التغذية بلغ قرابة 2 مليون طفل بينهم 400 ألف طفل بحالة حرجة و12 ألف طفل فقدوا حياتهم.



وحمّلت الصحة اليمنية، التحالف السعودي، “المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية”، داعية العالم أجمع للوقوف وقفة جادة لإيقاف هذا العدوان ورفع الحصار.



وكانت الصحة اليمنية، قد طالبت الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف بـ “إعادة النظر في إدراج تحالف العدوان في القائمة السوداء لقتلة الأطفال”، ودعت أيضاً، دول العالم للتحرك الجاد لرفع هذه المأساة عن اليمن عامة وعن الطفولة خاصة.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أفادت قبل أيام، بأن نحو 9 ملايين طفل يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول للخدمات الصحية الأساسية، بسبب الحرب الدائرة، مضيفة أن “اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.



يشار إلى أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.