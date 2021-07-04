التجارة الخارجية تؤمن دفعة رز واحدة للبطاقة الذكية منذ بداية العام

كشف مدير عام "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" شادي جوهرة، عن تأمين دفعة من مادة الرز وتسليمها إلى "المؤسسة السورية للتجارة"، لتُوزّعها عبر البطاقة الذكية اعتباراً من 4 تموز الجاري.



وأضاف جوهرة أن المؤسسة تتابع عملية توريد شحنة ثانية من الرز ستصل قريباً، وتُسلّم إلى "السورية للتجارة"، مؤكداً عدم تكليف مؤسسته بتأمين السكر الأبيض لصالح السورية للتجارة، حيث تؤمنه الأخيرة بنفسها بموجب عقود داخلية.



وأعلن جوهرة عن استيراد القطاع الخاص 160,079 طن سكر مكرر، و53,377 طن رز، خلال أول 5 أشهر من 2021، وهي كميات متقاربة مع مستوردات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 164,183 طن سكر مكرر، و71,099 طن أرز، وفق كلامه.



وخلال النصف الأول من 2021، حصل 19 مستورداً على إجازات لاستيراد السكر المكرر، و39 مستورداً على إجازات لاستيراد الرز، ومستوردان على إجازات لاستيراد السكر الخام، وفق كلام جوهرة.



وخلال 2020، تم توريد 31,152,716 طن رز، و55,83,862 طن سكر أبيض لصالح "السورية للتجارة"، بحسب كلام جوهرة، مبيّناً أن مستوردات مؤسسته لا تدخل ضمن إجازات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص كونها تُسلّم إلى "السورية للتجارة".



وقبل أيام، أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة" عن فتح دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية اعتباراً من الأحد 4 تموز 2021، وتمت زيادة سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ل.س، وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ل.س.



وجرى تمديد دورة التوزيع الماضية الخاصة بأشهر شباط وآذار ونيسان 3 مرات، "ليتمكن جميع المواطنين من الحصول على مخصصاتهم"، حسبما بررت المؤسسة سابقاً، ما أخّر فتح دورة التوزيع الخاصة بأيار وحزيران 2021.

الاقتصادي