الاقتصاد ترفع رفع ضميمة الزيوت المعدنية المستوردة 5 أضعاف

وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على رفع ضميمة الزيوت المعدنية الجاهزة والمعبأة المستوردة من 500 ليرة إلى 2,500 ليرة للكليلو غرام الواحد، أي بزيادة 5 أضعاف، بحسب ما ذكره موقع “الاقتصادي”.



وبحسب القرار، فإن “رفع الضميمة جاء بناء على طلب لجنة الزيوت المعدنية في غرفة صناعة دمشق وريفها، من أجل دعم الإنتاج الوطني، وضمان استمرار عمل المعامل المنتجة للزيوت والشحوم المعدنية في سوريا”



وكانت رئاسة مجلس الوزراء صادقت، في نيسان 2019، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فرض ضميمة (رسم) بقيمة 500 ليرة سورية، على كل كيلوغرام مستورد من الزيوت المعدنية للسيارات.



وطالبت لجنة الزيوت المعدنية في غرفة صناعة دمشق وريفها خلال السنوات الماضية بحماية الصناعة الوطنية، على اعتبار أن منتجات الزيوت والشحوم المعدنية المصنعة محلياً تلبي الحاجة وبجودة ممتازة، وأكدت وجود منتجات مهربة غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية.