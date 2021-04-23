اعتمده كل صباح.. فوائد سحرية لن تتوقعها عند تناولك لهذه البذور

يعتبر الفجل من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، ويمكن الاستفادة أيضاً من بذوره، التي تمتلك قدرة خارقة على علاج العديد من المشاكل الصحية.



وفي هذا المقال سوف نقدم أبرز الفوائد لبذور الفجل:



1-تساعد بذور الفجل في إزالة السموم من الجسم.



2- تساعد في ضبط ضغط الدم في الجسم .



3-تحتوي بذور الفجل على نسبة عالية من الألياف، فهو يساعد في تعزيز عمل الجهاز الهضمي في جسم الإنسان.



4-تؤثر بذور الفجل على معدل امتصاص السكر في الدم، فهي علاج فعال لمرضي السكر.



5- بذور الفجل تساعد في تقليل الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، فهي مليئة بحمض “الفلافونويد” الذي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية الحادة.