اعتقال ضابط في قوات الاحتلال التركي شارك بعمليات شراء وتهريب آثار سورية إلى تركيا

في سياق انتهاكاتها المتكررة في سورية أفادت وسائل إعلام معارضة بأن المخابرات التركية اعتقلت ضابطاً في قوات الاحتلال التركي في نقطة المسطومة، بشمال غرب سورية، كان يشارك في عملية تهريب آثار من سورية إلى تركيا.



ولفت “المرصد” المعارض إلى أن الضابط المعتقل كان يستخدم السيارات التي تتنقل مع الأرتال العسكرية التركية لتهريب الآثار.



ووفقاً “للمرصد”، فإن هناك مجموعة من ضباط الاحتلال التركي في إدلب يعملون في تجارة الآثار السورية ونقلها لصالح جهات مجهولة، كما تشهد المنطقة أعمال تنقيب غير قانونية متزايدة، مع تسهيلات ضباط الاحتلال التركي في تصريف اللقى الأثرية.



وقال “المرصد” إن “جبهة النصرة” تعمل منذ زمن بعيد، في التنقيب عن الآثار في الأراضي العامة أو الخاصة، بعد إجبار أصحابها على الموافقة، وتبيع الآثار عن طريق التهريب إلى تركيا.



وتتواجد قوات الاحتلال التركي بشكل غير شرعي في محافظة إدلب تحت ذريعة حماية المدنيين في تلك المناطق، وتقوم بشكل مستمر بعرقلة عمليات الجيش السوري التي تهدف إلى استرجاع المنطقة الخاضعة لسيطرة “جبهة النصرة” المصنفة على قائمة الإرهاب العالمي.