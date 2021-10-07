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استشهاد مدني وإصابة 16 برصاص ميليشيا (قسد) في تل براك

استشهد مدني وأصيب 16 آخرون في ناحية تل براك بريف مدينة الحسكة الشمالي نتيجة إطلاق النار عليهم من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بعد أن تصدى الأهالي لمحاولة سرقتها محولة كهربائية.

وذكرت مصادر أهلية من ناحية تل براك أن الأهالي تجمعوا لمنع ميليشيا “قسد” من سرقة المحولة الكهربائية في منطقة “نص تل” التابعة لناحية تل براك لتقوم مجموعات من مسلحي الميليشيا بتطويق المنطقة بالمدرعات وإطلاق النار على الأهالي ما أدى إلى إصابة 16 منهم بإصابات مختلفة تم نقل عدد منهم على إثرها إلى مشافي القامشلي لتلقي العلاج.

وأشار شيخ عشيرة البو خطاب محمد حسناوي الجدوع إلى أن ميليشيا قسد “أطلقت النار على المواطنين الرافضين لأعمال السرقة والنهب” مطالبا بوقف ممارسات الميليشيا بحق الأهالي ومحاسبة مطلقي النار فوراً.

وبين الجدوع أنه نتيجة لإمعان مسلحي الميليشيا بممارساتهم القمعية قام عدد من الأهالي بمهاجمة حاجزين للميليشيا في منطقة تل براك والسيطرة عليهما ومن ثم إحراقهما.

وصعدت ميليشيا “قسد” ممارساتها الإرهابية وعمليات المداهمة في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت خلالها العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.