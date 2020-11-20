اتفاق «قره باغ» تبادل للجثث بين «أرمينيا»و«أذربيجان»

أعلنت الخارجية الروسية أن الطرفين الأرمني والأذربيجاني في نزاع قره باغ تبادلا منذ 13 تشرين الثاني الجاري 385 من جثث ضحايا الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري.



وخلال تصريح صحفي، اليوم الخميس، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا": إن هذا الرقم يشمل الضحايا من كلا الطرفين.



وأكدت "زاخاروفا" أن 3054 مدنياً من سكان قره باغ عادوا إلى منطقتهم منذ 14 تشرين الثاني.



وأشارت إلى أن القيادة الروسية لا تزال على تواصل مستمر مع إدارة أذربيجان وأرمينيا لتنسيق العمل في مرحلة ما بعد الصراع، وأن مسألة حماية المقدسات والمواقع الثقافية في قره باغ تتخذ مكانة خاصة ضمن أجندة هذه الاتصالات.



يذكر أن الرئيسان الروسي "فلاديمير بوتين" والأذربيجاني "إلهام علييف" ورئيس الوزراء الأرمني "نيكول باشينيان" وقعوا في العاشر من تشرين الثاني على بيان مشترك بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ، والذي ينص على احتفاظ الجانب الأذربيجاني بالسيطرة على كافة المناطق التي انتزعها خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري ونشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم المتنازع عليه.