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اتبع هذه الخطوات لجدولة الرسائل من تليجرام

يحتوي تطبيق التراسل تليجرام ميزات عديدة قد لا تقدمها تطبيقات الدردشة الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالقدرة على جدولة رسالة ليتم تسليمها في وقت ما في المستقبل.

ولمعرفة طريقة جدولة الرسائل، اتبع الخطوات التالية:


-افتح تطبيق Telegram على هاتفك.


-توجه إلى المحادثة حيث تريد إرسال رسالة مجدولة.


-اكتب رسالتك واضغط طويلاً على زر الإرسال.


-حدد خيار “جدولة الرسالة”، وحدد التاريخ والوقت.


بمجرد جدولة رسالة سترى رمز الساعة في مربع الدردشة. إذا قمت بالنقر عليها فستتمكن من رؤية جميع رسائلك المجدولة وتعديلها أو إعادة جدولتها أو حذفها إذا لزم الأمر.


وعادةً ما يكون ذلك مفيداً إذا كنت تتذكر شيئاً في وقت متأخر من الليل ولا تريد ازعاج أحداً حيث يمكنك جدولة الرسالة حتى لا تحتاج إلى تذكرها في صباح اليوم التالي.


كذلك يمكنك تعيين تذكيرات لنفسك أيضاً عبر التوجه إلى الإعدادات، ثم الرسائل المحفوظة واكتب رسالتك، واضغط طويلاً على زر الإرسال ستجد خيار “تعيين تذكير”.