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إنتاج أغلى جبن في العالم من حليب الحمير

ينظر كثيرون إلى الحمار بالازدراء وحتى التقليل من شأنه، لكن ما يغيب عنهم هو أن الجبن المستخرج من حليب هذا الحيوان هو الأغلى في العالم، لأن سعره يصل إلى مئات الدولارات للكيلوغرام الواحد.

وتعتمد تركيبة هذا الجبن المعروف باسم "بولي"، في 60 في المئة منها على حليب الحمير، فيما الأربعون في المئة المتبقية من حليب الماعز.

ويحتاج منتجو هذا الجبن الفاخر إلى الانتظار لعدة أشهر حتى يحصلوا على كمية محدودة من حليب الحمير، كما أن حلب أنثى الحمار يختلف تماماً عن حلب البقرة، إذ لا يمكن استخدام الآلة.

وفي حال استخدام آلة الحلب، تقوم أنثى الحمار بإمساك الحليب داخلها، فيتعذر استخراجه، ولذلك، يتوجب اللجوء إلى الحلب اليدوي.