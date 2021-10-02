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إعادة تشغيل 8 آبار في السويداء

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة السويداء تشغيل ثماني آبار في عدد من مناطق المحافظة وذلك بعد الانتهاء من أعمال صيانتها وإصلاحها.

وذكر مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح صحفي اليوم أن الآبار التي أعيد تشغيلها شملت “شقا 1″ و”عتيل 2″ و”السويداء 18 و24 و27″ و”الرشيدة 2″ و”أم الرمان 1″ و”سهوة البلاطة 4”.

وأوضح نصر أن العمل جار خلال المرحلة الحالية على تجهيز آبار “شقا 2″ و”تل سبار 1″ و”محطة الثعلة 6″ و”مياماس 3” بغية إعادة تشغيلها مشيراً إلى أن الورشات تتابع الأعطال التي تطرأ على الآبار بغية معالجتها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء أعادت قبل أكثر من عشرة أيام تشغيل آبار “السويداء 2″ و”السويداء 28″ و”الشقراوية 2″ و”بارك 1″ و”رضيمة الشرقية 2″ و”ريمة اللحف 4”.