إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجوم على مقر لهم بريف دير الزور

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية استهدف أحد مقرات الميليشيا في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي.



وذكرت مصادر محلية أن هجوماً بقنبلة يدوية استهدف مقر ما يعرف بـ “مجلس الكشكية” التابع لميليشيا (قسد) في بلدة الكشكية وأدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا ووقوع أضرار في المقر.



وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا (قسد) ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية حيث قتل وأصيب العديد منهم خلال الأسابيع الماضية.