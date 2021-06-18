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إستخدام “الذكاء الاصطناعي” لاكتشاف النزاعات داخل المجموعات في “فيسبوك”

تختبر منصة “فيسبوك”، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف النزاعات بين مستخدمي المنصة في المجموعات العديدة.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن تلك الآلية تسمح لمسؤولي المجموعات المساعدة في تهدئة الأمور بين المستخدمين.

وستقرر الشركة متى ترسل ما تسميه الشركة “تنبيهات النزاع” إلى أولئك الذين لديهم مجموعات. وقالت الشركة إنه سيتم إرسال التنبيهات إلى المسؤولين إذا قرر الذكاء الاصطناعي أن المحادثة في مجموعتهم “مثيرة للجدل أو”غير صحية”.

وتتواجد عشرات الملايين من المجموعات النشطة على منصة “فيسبوك”، وتمتلك المنصة 2.85 مليار مستخدم شهريًا، وفي أواخر العام الماضي فإن أكثر من 1.8 مليار شخص يشاركون في مجموعات كل شهر.

ولسنوات، اعتمدت المنصات التقنية مثل “فيسبوك” و”تويتر” بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الكثير مما تراه عبر الإنترنت، من الأدوات التي تكتشف وتزيل خطاب الكراهية على “فيسبوك” إلى التغريدات في منصة “تويتر” التي تظهر على خطك الزمني.