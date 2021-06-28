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إخماد حريق في مستودع للجلود في حماة

أخمد عناصر فوج إطفاء حماة اليوم حريقاً نشب في مستودع يحوي مواد جلدية في حي المغيلة بمدينة حماة.


وذكر قائد فوج إطفاء حماة العقيد ثائر الحسن، أن ما أجج النيران احتواء المستودع على جلود طبيعية واصطناعية ومواد أخرى تستخدم في صناعة الحقائب والأحذية سريعة الاشتعال، مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.


وعزا العقيد الحسن سبب الحريق للإهمال من قبل أصحاب المستودع أو القائمين عليه الأمر الذي تسبب في اندلاع النيران والتهامها معظم محتوياته من الجلود ومختلف المعدات الأخرى.