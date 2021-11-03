إحباط محاولة أمريكية لقرصنة ناقلة نفط إيرانية في بحر عمان

أحبطت قوات الحرس الثوري الإيراني اليوم محاولة أمريكية لقرصنة ناقلة نفط إيرانية في بحر عمان.



ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر إيراني مطلع قوله.. إن “القوات الأمريكية صادرت ناقلة تحمل النفط الإيراني ونقلته إالى ناقلة أخرى إلا أن عملية القرصنة أحبطت بعد قيام عناصر من قوات الحرس الثوري بعملية إنزال جوي على الناقلة”.



بدورها ذكرت وكالة فارس في وقت لاحق أن عناصر الحرس الثوري سيطروا على الناقلة الأمريكية وقاموا بتوجيهها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.



وأشارت الوكالة إلى أنه بعد ذلك حاولت عدة مروحيات وسفن حربية أمريكية استعادة السيطرة على الناقلة إلا أن محاولاتها فشلت في تغيير مسير الناقلة التي باتت موجودة حالياً داخل المياه الإقليمية الإيرانية.