أمريكا.. اتهامات جديدة بشأن اقتحام مبنى الكونغرس

عقب أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في كانون الثاني الماضي، قال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية أمس، إن «المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص، لدورهم في أعمال الشغب».



وأكد المسؤولون أن «تهديد العنف الذي يرتكبه الأمريكيون سيكون على رأس أولويات إدارة الرئيس جو بايدن».



"جون كارلين" نائب المدعي العام الأمريكي أكد أنه «تم اعتقال حوالي 280 شخصاً من أكثر من 300 متهم باقتحام مبنى الكابيتول».



من جهته، أشار مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن «أكبر تهديدين إرهابيين محليين هما: الهجمات ذات الدوافع العنصرية، والهجمات على الحكومة».



وكانت وزارة العدل قد ركزت على مشاركة عناصر من مجموعتي "Oath Keepers" و "Proud Boys" وغيرهما من المجموعات.



وأعلنت شرطة الكابيتول على فصل 6 عناصر وفتح تحقيق بحق 29 على خلفية سلوكهم أثناء الهجوم، في حين أفاد بعض المهاجمين بأن عناصر من شرطة الكابيتول شجّعوهم على اقتحام المبنى.



ووُجهت اتهامات للأعضاء التسعة بالتآمر لعرقلة إجراءات حكومية رسمية، وإتلاف ممتلكات فدرالية، والدخول بطريقة غير قانونية إلى مبنى فدرالي.



وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأنه «تم إيقاف غريدون يانغ، والزوجين كيلي ميغز وكوني ميغز ، وجميعهم من فلوريدا.



كما تم إيقاف شقيقة يانغ -وتدعى لورا ستيل في كارولينا الشمالية، والزوجين ساندرا روث باركر، وبيني ألفين باركر، وهما من أوهايو.



يذكر أن لدى عدد من هؤلاء الأشخاص تاريخاً في العمل في صفوف الشرطة والجيش.