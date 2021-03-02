أشكنازي يهاتف وزير خارجية دولة عربية

كشف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "غابي أشكنازي" أمس، عن اتصال هاتفي أجراه مع نظير له خليجي ناقشا فيه المستجدات على الساحة.



وقال الوزير، إنه ناقش مع نظيره العماني "بدر البوسعيدي" هاتفياً، تعزيز العلاقات بين الجانبين، والحفاظ على قنوات الاتصال المباشر.



وكتب أشكنازي تغريدات على "تويتر" جاء فيها: "كانت لدي محادثة جيدة مع وزير الخارجية العماني وخلال المكالمة تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا والمصالح المشتركة، وكذلك أهمية دعم جميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".



يشار إلى أن البوسعيدي كان قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالية مع "إسرائيل".