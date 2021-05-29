أذربيجان تستعيد أطفالاً ونساء من سوريا

نفذت أذربيجان عملية إجلاء لأشخاص من مواطنيها، كانوا محتجزين في أحد المعسكرات بمدينة جرابلس شمال سوريا يوم أمس.



وقالت وكالة أنباء أذربيجان "أذرتاج": إن الخارجية الأذرية قامت بتدابير، شملت تحديد مكان النساء والأطفال القصر في سوريا، وٍإرسال فرق العمل المسؤولة عن اجلاء مواطني أذربيجان من كل من العراق وسوريا إلى تركيا.



وأضافت الوكالة أن فرق العمل استطاعت إجلاء 20 شخصاً من مواطني أذربيجان وهم 6 نسوة و14 طفلاً، وتمّ نقلهم إلى تركيا للقيام بإجراءات العودة المقرونة بتذاكر رحلة جوية إلى أذربيجان.



ونوهت الوكالة إلى مساعدة تركيا في عملية إجلاء المواطنين الأذريين، دون أن تقدم معلومات عن سبب وجودهم على الأراضي السورية، مبينةً أن حكومة أذربيجان ستقدم كل ما هو ضروري من تدابير إعادة التكامل والتأهيل بحق المواطنين المذكورين.



يشار إلى أن العديد من الدول ترفض استعادة مواطنين موجودين في الشمال السوري، كان قد انضموا إلى تنظيمات متطرفة خلال سنوات الحرب في سوريا، بعد أن دخلوها عبر تركيا.