«غوغل» تضع حد للمتطفلين

زفت شركة "غوغل" الأمريكية بشرى سارة إلى أصحاب هواتف "أندرويد"، واعدة إياهم بوضع حد للمتطفلين، لمنع استغلال بياناتهم في أغراض سيئة مثل التجسس أو التطفل عليهم لأغراض إعلانية مثلاً.



وقالت غوغل، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، «سنفرض قيوداً على التطبيقات الموجودة على هواتف "أندرويد"، بحيث لا يمكنها رؤية ما يثبته المستخدمون على هواتفهم من تطبيقات أخرى».



وستكون تلك القواعد مطبقة على التطبيقات المثبتة على الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد 11" وما هو أحدث، وستكون محاولة متجر "غوغل بلاي" لمعرفة مخزون الجهاز من التطبيقات المثبتة بمثابة "معلومات شخصية حساسة وسرية".



وستستثني غوغل فقط التطبيقات، التي تحتاج طريقة عملها إلى تطبيقات أخرى مثبتة على الجهاز، مثل برامج "مكافحة الفيروسات"، أو "مديري الملفات" أو "المتصفحات" أو تطبيقات "البحث عن الجهاز".



وسيتم تطبيق تلك السياسة بصورة كاملة لكل مستخدمي هواتف "أندرويد"، بدءاً من يوم 5 مايو/أيار 2021.