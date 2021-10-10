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«التحالف» السعودي: عشرة جرحى إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مطاراً في جازان

أُصيب عشرة أشخاص بجروح أول أمس، في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقتها قوات صنعاء في اليمن، واستهدفت مطاراً دولياً في جازان في جنوب السعودية، حسب ما أفاد الإعلام السعودي الرسمي، غداة هجوم مماثل استهدف أيضاً مطاراً في أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن التحالف السعودي في اليمن، مساء أمس، إعلانه أن «محاولة الهجوم العدائي (على مطار الملك عبدالله بجازان) تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة، ونتج عن ذلك وقوع 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار».

وأشار التحالف إلى أن الحصيلة تشمل «6 سعوديين من مسافرين وعاملين في المطار، وثلاثة عاملين من بنغلادش وعامل سوداني»، دون أن يحدّد مدى خطورة حالتهم.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق أن الهجوم سبّبه سقوط «مقذوفٌ معادٍ» على المطار.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، إن «استهداف مطار مدنيّ قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمّد استهداف المدنيين».

ولم يصدر أي تعليق عن قوات صنعاء حتى الآن.