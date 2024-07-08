مسابقة "هذي حكايتي" لأفضل قصة واقعية قصيرة

انطلاقاً من رؤية مؤسسة "وثيقة وطن" وأهدافها المتمثّلة بنشر الوعي بأهميَّة مشاركة الناس في كتابة تاريخنا بأيدينا، والوصول إلى قصص الناس مباشرةً بغية تسجيل وقائع الأحداث التي مروا بها وتفاصيلها، وبهدف دمج مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع في عملية التَّأريخ عبر رواية قصصهم وذكرياتهم تعلن عن فتح باب المشاركة في مسابقتها السَّنويَّة "هذي حكايتي 2024" لأفضل قصة واقعيَّة قصيرة، وتدعو السُّوريين لكتابة قصص واقعيَّة قصيرة شهدوا أحداثها بأنفسهم، وتحمل قيّماً إنسانيَّة

جدير بالذكر أن مسابقة "هذي حكايتي"بدأت لأوّل مرة في صيف عام 2019، وأصبح الإحتفال بالفائزين تقليدا سنويا للمؤسسة مع الناس .

شروط المشاركة:

1- الجائزة مفتوحة لمشاركة جميع السُّوريين المقيمين داخل القطر أو خارجه.

2- يتقدم المتسابق بمشاركةٍ واحدةٍ شرط ألا تكون منشورة (بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي) أو مشارِكة في دورة سابقة، أو في مسابقة أو فعالية أخرى.

3- يتم تقديم القصة باللُّغة العربيَّة، مكتوبةً أو مسجّلةً صوتيَّاً أو مصوّرةً باستخدام الفيديو.

4- عدد كلمات القصة بحدود 1000 كلمة.

5- القصة مبنيّة على أحداث واقعيَّة توضّح أماكن وتواريخ وقوعها، وشهدها صاحب القصة نفسه.

6- يتم استبعاد القصص المبنيّة على الخيال أو على الاستنتاج أو المنقولة عن أشخاص أو عن مصادر أخرى.

7- يتم استبعاد القصص الّتي تحتوي على إساءة أو إخلال بالقانون أو الآداب العامة.

8- يرجى عدم مشاركة الفائزين بجائزة في السنوات السابقة لإتاحة الفرصة لأسماء جديدة للفوز.

9- أن تصل القصة للمؤسسة قبل نهاية مدة استقبال القصص في 31 آب 2024

الفئات العمرية:

الفئة الأولى: ما دون 18 سنة

الفئة الثانية: الأعمار من 19 سنة حتى 30 سنة

الفئة الثالثة: الأعمار من 31 سنة حتى 45 سنة

الفئة الرابعة: الأعمار فوق 45 سنة

الجوائز:

تخضع القصص للتحكيم وفق معايير معتمدة من المؤسسة ومن قِبل لجنة التَّحكيم، وتعلن المؤسسة عن الفائزين بعد التَّواصل معهم، ولا تمنح الجوائز إلا للمشاركين المفصحين عن بياناتهم الشَّخصيَّة.

تَمنح لجنة التَّحكيم الجوائز، والبالغ عددها 12 جائزة، للقصص الفائزة وفق الفئات العمرية، بحيث يخصص لكل فئة ثلاث جوائز قيّمة (ذهبيَّة، وفضيَّة، وبرونزيَّة)، ويُعلن عن الجوائز، وتُسلم لأصحابها ضمن احتفالية ثقافيَّة. علماً أنه سيعلن عن قيمة الجوائز لاحقاً.

آليَّة المشاركة:

بدأ استقبال القصص: من 1/ حزيران/ 2024 إويستمر لغاية 31/ آب/ 2024

لإدراج القصة ضمن المنافسة على الجوائز يجب أن يرسل صاحب القصة معلوماته الشَّخصيَّة: الاسم، والنسبة، والجنس، وتاريخ الميلاد، وصورة عن الهوية الشَّخصيَّة، ورقم الهاتف، والعنوان الكامل (المحافظة، المدينة، البلدة، القرية).

يتم إرسال القصص بإحدى الطرق التالية:

• منصة الجائزة على الإنترنت:

ww-sy.org

• أو البريد الإلكتروني:

hekayati@ww-sy.org

• أو عبر الواتس آب على الرقم:

0987001616