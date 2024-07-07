بدء التسجيل للدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية

أصدرت وزارة التربية تعليمات التسجيل للدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة لدورة 2024.

وحددت الوزارة أن التسجيل للدورة الثانية للطلاب النظاميين سيكون في مدارسهم، وللطلاب الذين يتقدمون بصفة دراسة حرة بدوائر الامتحانات بالمحافظات، ويبدأ اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور نتائج الدورة الأولى، ولمدة خمسة أيام بما فيها العطل الرسمية.

وبينت الوزارة أن موعد تقديم الاعتراضات على النتائج والاعتراضات على عقوبات الطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية في الدورة الأولى سيمتد طوال الفترة المذكورة سابقاً، داعية الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل الى الدخول لموقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وكانت وزارة التربية أصدرت اليوم نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة عام 2024.