الأمين المساعد لحزب البعث مستمر بتخفيض مستوى نواب الحزب!

24-06-2024

الأمين المساعد لحزب البعث مستمر بتخفيض مستوى نواب الحزب!

فرض حزب البعث العربي الاشتراكي عقوبات على 3 من نوابه في مجلس الشعب، بتخفيض مستوى عضويتهم وشطب أسماءهم من جداول الاستئناس الحزبي، وذلك بسبب عدم امتثالهم لتوجيهات القيادة الحزبية.

هذا الإجراء يأتي ضمن عمليات الاستئناس الحزبي التي يقوم بها البعث لاختيار مرشحيه للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة في الخامس عشر من الشهر القادم.

يعد هذا القرار الثاني من نوعه الذي يصدر عن قيادة البعث، بعد قرار سابق بتخفيض عضوية 19 بعثياً آخرين في مجلس الشعب، بسبب عدم قدرتهم على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي.


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