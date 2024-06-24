رحلة عودة الحجاج مستمرة حتى السادس من الشهر القادم

كد مدير عام الخطوط الجوية حاتم كباس أن عودة الحجاج عبر طائرات «السورية للطيران» التي بدأت أمس مستمرة حتى السادس من الشهر القادم وذلك وفق الأوذنات التي تم منحها من سلطات الطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يمكن تجاوز هذه المدة أو الانتهاء قبل هذا التاريخ، موضحاً أنه حالياً ستكون هناك ثلاث رحلات يومية ومن ثم سوف تزداد إلى أربع رحلات في منتصف المدة المحددة لعودة الحجاج.



وأشار كباس إلى أن الحجاج الذين تم نقلهم ذهاباً سوف يتم نقلهم إياباً، مؤكداً أنه سوف يتم نقل جميع الحجاج من مطار المدينة المنورة بدلاً من مطار جدة تسهيلاً وتوفيراً في الوقت والجهد وذلك بناء على تنسيق ومتابعة بين وزارتي الأوقاف والنقل، لافتاً إلى أنه تم إلغاء خمس رحلات أيام 21 و22 و23 من الشهر الحالي باعتبار أن هناك أفواجاً رفضت العودة في هذا التاريخ وبالتالي تم تخفيض عدد الرحلات المقررة في هذه الأيام، مشيراً إلى أنه تم تقديم طلب إلى الجانب السعودي للحصول على أربع رحلات إضافية.



وحول مشكلة الوزن الزائد أكد كباس أن هناك عفشاً متخلفاً للعديد من الحجاج تجاوز الطن تم نقله عبر الطائرة الكبيرة أمس، مشيراً إلى أنه تم الطلب بالتشدد في مسألة العفش الزائد باعتبار أن هناك معايير عالمية يجب التقيد بها وأن الطائرة لها طاقة تحميلية خاصة يجب عدم تجاوزها، مشيراً إلى أنه سمح للحجاج بوزن 30 كيلو غراماً مجاناً.



ولفت كباس إلى أن العفش المتخلف سوف يتم إرساله عبر سيارات «السورية للطيران» إلى مكاتبها في المحافظات لتسليمه للحجاج الذين لم يستطيعوا جلبها معهم نتيجة الحمولات الزائدة وذلك حتى لا يتكلف الحجاج تكاليف السفر إلى دمشق، لافتاً إلى أنه في بعض المحافظات يمكن أن تكون هناك صعوبة في إرسال هذا العفش مثل الرقة وبالتالي لا توجد إمكانية للوصول إلى بعض المحافظات.



وبدأت أمس رحلات عودة الحجاج بعد أداء مناسك الحج من مطار المدينة المنورة إلى مطار دمشق الدولي وسيكون النقل وفق المواعيد والقوائم التي تمت برمجتها مسبقاً.

ووفق بيان لوزارة النقل أمس الأول فإنه سيتم تقديم كل الخدمات والإجراءات في مطار دمشق الدولي عند الوصول من كوادر الخطوط الجوية السورية، وندعو للتعاون مع كوادرها والطيران المدني من حيث اتباع التعليمات الناظمة لذلك، وخاصةً الاستقبال ودخول السيارات واستلام الحقائب

الوطن