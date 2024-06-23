الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق

23-06-2024

الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق وأعلى من معدلاتها بقليل في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية والوسطى والشمالية ومرتفعات القلمون، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً بالساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

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