بدء صرف المنحة المالية اعتباراً من يوم غد

وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، فإن الاعتمادات المالية الخاصة بالمنحة متاحة في الوزارة، ويمكن تحويلها مباشرة من الخزينة العامة إلى جهات القطاع العام الإداري، بينما يحق لجهات القطاع الاقتصادي صرف المنحة من اعتماداتها.

وأكدت الوزارة أن هذه المنحة ستكون خالية من أي خصم بما في ذلك ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، مما سيخفف من الأعباء المالية على المستفيدين ويزيد من قدرتهم الشرائية، ومن المقرر بدء صرف المنحة اعتبارًا من يوم غد.

وأشارت الوزارة إلى جهودها الجادة لتسريع عملية تحويل قيمة المنحة إلى حسابات المستفيدين، حيث يتم صرفها عبر الصرافات الآلية أو أمناء الصناديق لدى محاسبي الإدارات، بالإضافة إلى جداول المعاشات، بهدف توفير الوقت وتيسير العملية للمستفيدين.

الوطن