إيران تنشر التقرير الأولي عن أسباب سقوط مروحية الرئيس

نشرت هيئة الأركان الإيرانية، مساء أمس الخميس، التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه.

وقالت الهيئة في نتائج التقرير إنّ مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً، ولم تخرج عنه، مضيفةً أنّ طيار المروحية أجرى اتصالاً بالمروحيتين ضمن قافلة الرئيس.

وأكّدت نتائج التقرير أنّه لم يُلاحظ أيّ أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

وأوضحت النتائج أنّ مروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات، متابعةً أنّ “عمليات البحث استمرّت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو”.

ولفتت الأركان الإيرانية إلى أنّ “العملية انتهت بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية، ثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع”، مشيرةً إلى أنّه “لم يتم رصد أيّ نقطةٍ مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة”.



وأعلنت الأركان أنّه جرى جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث، لكن دراستها بشكلٍ أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن، قبل أيام، استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين لهما في حادثة تحطم المروحية التي كانت تقلّهم في أجواء أذربيجان الشرقية.

واعترضت عمليات البحث للعثور على حطام المروحية عقبات كثيرة بسبب الضباب والأمطار الغزيرة، فيما لامست درجة الحرارة 15 درجة تحت الصفر.



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